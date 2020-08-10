Ze Luis cephesinden resmi açıklama! "Beşiktaş ile görüştüm..."

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında bulunan golcü futbolcu Ze Luis'in avukatı Jose Fouta'dan flaş açıklamalar geldi. Siyah-beyazlı takımın Ze Luis'e ilgisi olduğunu söyleyen Fouta, Beşiktaş'ta bir yetkili ile transfer müzakeresi yaptığını ifade etti.
Deneyimli golcü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasından sonra santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Ze Luis ismi ön plana çıkmıştı. Bonservisi Porto'da olan Yeşil Burun Adalı golcünün avukatı, Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüğünü açıkladı.
"BEŞİKTAŞ'IN BİR İLGİSİ VAR ZE LUIS'E"
Ajansspor'a konuşan ve Beşiktaş-Ze Luis iddialarını değerlendirerek sözlerine başlayan Fouto, "Beşiktaş'ın bir ilgisi var Ze Luis'e. Ama tek ilgilenen kulüp Beşiktaş değil ve Avrupa'nın başka takımları da oyuncuyla ilgileniyor. Asya'dan da teklifler var" dedi.
"ÖNCELİĞİ PORTO"
Ze Luis'in önceliğinin Porto'da devam etmek olduğunu belirten Fouto, "Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi var bu kesin, değerli bir oyuncu. Porto takımında çok maç oynadı ve çok da gol attı. Uzun vadeli bir sözleşmesi var. Geçen sene Spartak Moskova'dan büyük paralar karşılığında transfer oldu. Elbette, Ze Luis'i transfer etmek istiyorlar ama oyuncunun önceliği Porto ile devam etmek. Sözleşmesini tamamlamak istiyor. Ama Porto yönetimi devam etmek istemezse biz de teklifleri değerlendiririz" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA BİR YETKİLİ İLE GÖRÜŞTÜM"
Beşitaşlı bir yönetici ile görüştüklerini kaydeden Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Oyuncu ilk planda Porto'da devam etmek istiyor. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yaptı.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 18:57
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ze Luis cephesinden resmi açıklama! "Beşiktaş ile görüştüm..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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