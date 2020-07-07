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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Lens: Çok kaçırdık

: Çok kaçırdık

Lens: Çok kaçırdık

'ın yıldızı , " bakınca bir konsantrasyon kaybı yaşandığımız söylenebilir ancak konsantrasyon kaybı yaşayan takım bu kadar pozisyona giremez" dedi.

'ın yıldızı , " bakınca bir konsantrasyon kaybı yaşandığımız söylenebilir ancak konsanrasyon kaybı yaşayan takım bu kadar pozisyona giremez. İlk yarıda golü bulsak bambaşka bir maç olacaktı, önümüzdeki maçları kazanmalıyız" diye konuştu.
  1. 7.7.2020
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