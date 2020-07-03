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03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Emre Demir'e resmi teklif!

'e resmi teklif!

Emre Demir'e resmi teklif!

, ’da forma giyen genç için resmi teklifini yaptı, ikinci görüşme haftaya olacak.

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren , 'da forma giyen için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle ikinci bir görüşme yapacağı öğrenildi.

  1. 3.7.2020
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