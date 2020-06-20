Beşiktaş'tan Martin Frydek atağı!
Beşiktaş, takımdan ayrılan Pedro Rebocho ve Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Caner Erkin'in alternatifini Çekya'da buldu. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmenin ardından Sparta Prag'ın Çek sol beki Martin Frydek'i gündemine aldı.
Beşiktaş'ta sol bek arayışları hız kazanırken, listeye yeni bir isim daha dahil edildi. Rebocho ile önceki gün yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Caner Erkin'in de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bu mevkii için girişimlerini hızlandırdı.
Alanyaspor'dan N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan yönetim, bu transferde bir sorun yaşama ihtimaline karşılık diğer alternatifleri değerlendirecek. Siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmenin ardından; Sparta Prag'tan Martin Frydek'i gündemine aldı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
5 sezondur Sparta Prag forması giyen 28 yaşındaki solak yıldız bu sezon 21 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 7 kez görev alan futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Siyah-beyazlıların Frydek gibi bonservisi elinde olan oyuncuların durumunu yakından takip ettiği bilinirken, yeni sol bekin çok yakında belli olması bekleniyor.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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