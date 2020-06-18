Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Pedro Rebocho...

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"