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18 Haziran 2020, Perşembe
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ayrılığı resmen açıkladı! ...

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Pedro Rebocho...

'ta son dakika ayrılık haberi... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada Portekizli futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

, Portekizli futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 14:08
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