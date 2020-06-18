Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Pedro Rebocho...
Beşiktaş'ta son dakika ayrılık haberi... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada Portekizli futbolcu Pedro Rebocho ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 14:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Pedro Rebocho... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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