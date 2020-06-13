Son dakika: Almanlar duyurdu! "Transfer kararını Beşiktaş'tan yana kullanacak" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Almanlar duyurdu! "Transfer kararını 'tan yana kullanacak"

Almanlar duyurdu! "Transfer kararını Beşiktaş'tan yana kullanacak"

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Kara Kartal, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlıların kısa süre önce Ampoah girişimine dair Philippe Clement faktörünün devreye girdiği ifade edilse de, oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edeceği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a son dakika transfer haberi... Siyah beyazlı kulüp, bir yandan Süper Lig'de zirve yarışı verirken, diğer yandan da transferde gaza basmış durumda.

Kısa süre önce Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana için transfer girişimlerinde bulunduğu bilinen Kara Kartal'a, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in rakip olduğu duyurulmuştu.

AMPOMAH KARTAL'I SEÇECEK
Clement'in bu girişiminin ardından oyuncunun, Club Brugge'ü seçmesinin daha muhtemel olduğu aktarılsa da Alman basını konu ile ilgili farklı bir haberi kaleme aldı.

Buna göre Ampomah, transferde tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmayı düşünüyor.

  1. 13.06.2020
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