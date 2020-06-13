Almanlar duyurdu! "Transfer kararını Beşiktaş'tan yana kullanacak"
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Kara Kartal, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlıların kısa süre önce Ampoah girişimine dair Philippe Clement faktörünün devreye girdiği ifade edilse de, oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edeceği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a son dakika transfer haberi... Siyah beyazlı kulüp, bir yandan Süper Lig'de zirve yarışı verirken, diğer yandan da transferde gaza basmış durumda.
Kısa süre önce Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için transfer girişimlerinde bulunduğu bilinen Kara Kartal'a, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in rakip olduğu duyurulmuştu.
AMPOMAH KARTAL'I SEÇECEK
Clement'in bu girişiminin ardından oyuncunun, Club Brugge'ü seçmesinin daha muhtemel olduğu aktarılsa da Alman basını konu ile ilgili farklı bir haberi kaleme aldı.
Buna göre Ampomah, transferde tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmayı düşünüyor.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanlar duyurdu! "Transfer kararını Beşiktaş'tan yana kullanacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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