Almanlar duyurdu! "Transfer kararını Beşiktaş'tan yana kullanacak"

Beşiktaş'a son dakika transfer haberi... Siyah beyazlı kulüp, bir yandan Süper Lig'de zirve yarışı verirken, diğer yandan da transferde gaza basmış durumda.

Kısa süre önce Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için transfer girişimlerinde bulunduğu bilinen Kara Kartal'a, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in rakip olduğu duyurulmuştu.

AMPOMAH KARTAL'I SEÇECEK

Clement'in bu girişiminin ardından oyuncunun, Club Brugge'ü seçmesinin daha muhtemel olduğu aktarılsa da Alman basını konu ile ilgili farklı bir haberi kaleme aldı.

Buna göre Ampomah, transferde tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmayı düşünüyor.