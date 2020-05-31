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31 Mayıs 2020, Pazar
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fena uçtu

River Plate fena uçtu

İtalyan medyasındaki haberlere göre; 'ın istediği 'li genç orta saha Carrascal için tekrar harekete geçti. Daha önce de oyuncu için iki kulübün çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor ancak 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübü, Floransa ekibinden tam 20 milyon dolar talep etti.

İtalyan medyasındaki haberlere göre; 'ın istediği 'li genç orta saha Carrascal için tekrar harekete geçti. Daha önce de oyuncu için iki kulübün çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor ancak 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübü, Floransa ekibinden tam 20 milyon dolar talep etti. Haberde yaşanan kriz sonrası bu rakamı hiçbir kulübün vermeyeceği belirtildi.
  1. 31.5.2020
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