River Plate fena uçtu
İtalyan medyasındaki haberlere göre; Beşiktaş'ın istediği River Plate'li genç orta saha Carrascal için Fiorentina tekrar harekete geçti. Daha önce de oyuncu için iki kulübün çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor ancak 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübü, Floransa ekibinden tam 20 milyon dolar talep etti.
- 31.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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