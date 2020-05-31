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31 Mayıs 2020, Pazar
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Inter’in alternatifi Vida

Inter’in alternatifi Vida

basını, 'in stoper adayları listesinde Vida'nın önde olduğunu yazdı. Everton 'nin, Inter'den Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda forması giyen 'nın da İtalyan ekibine olacağı iddia edildi.

basını, 'in stoper adayları listesinde Vida'nın önde olduğunu yazdı. Everton 'nin, Inter'den Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda forması giyen 'nın da İtalyan ekibine olacağı iddia edildi. İngiliz ekibi, Uruguaylı savunma oyuncusunu 6 ila 8 milyon pound arası bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
  1. 31.5.2020
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