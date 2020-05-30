Sergen Yalçın hedefini belirledi: İlk 3 hafta
Beşiktaş'ta hedef özellikle Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından yakalanan pozitif havanın 12 Haziran sonrası da sürdürülmesi... Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını bu yönde sürdürürken, başarılı hocan Sergen Yalçın'da hedefini belirledi. İşte detaylar...
47 yaşındaki teknik adam kendi evlerinde oynayacakları Antalya maçı ile birlikte deplasmandaki Denizlispor ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarının kritik öneme sahip olduğunu ve bu seriden 9 puan çıkarmanın anlamlı olacağını söyledi. Süper Lig'i en iyi sonuçla bitirmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, siyah beyazlıların futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette yeniden başlayacak maçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"İNANMALIYIZ"
Sergen Yalçın "işimizi ciddiye almalıyız. 9 puan çok önemli. Önemli olan ligin son maçına kadar final havasında puan kaybetmemek. Zirvedeki takımların puan kaybetmeyeceğini kim garanti edebilir? Bizim şampiyonluk şansımız az olsa bile ligi zorlayacağız. Taraftarsız maçlar olacak ama inancımızı kaybetmemeliyiz." şeklinde konuştu.
- 30.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın hedefini belirledi: İlk 3 hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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