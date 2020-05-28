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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Daha güçlü dönüyorum

Daha güçlü dönüyorum

Teknık patron 'ın gelecek sezon ön liberoda oynatmayı düşündüğü , "'a daha iyi dönmek için 'a gitmiştim, bunu da bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.

Teknık patron 'ın gelecek sezon ön liberoda oynatmayı düşündüğü , "'a daha iyi dönmek için 'a gitmiştim, bunu da bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi. "Ön liberoda gerçekten mutluyum ve takıma daha çok katkı verdiğimi düşünüyorum" diyerek yeni görevine hazır olduğunu gösteren genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın kendileri için şans olduğunu da belirtti.
  1. 28.5.2020
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