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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

'dan açıklaması

Fatih Aksoy'dan Beşiktaş açıklaması

ekibi 'da kiralık olarak forma giyen 'ın futbolcusu , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon siyah-beyazlı kulübe dönmek istediğini belirten 23 yaşındaki stoper, 'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

'ın, geçtiğimiz ocak ayında 'a kiralık olarak gönderdiği , geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

23 yaşındaki başarılı stoper, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtip, "Daha 8 maç var. Sezon sonuna kadar Sivasspor'un oyuncusuyum. Buraya gelirken de, sezon içinde de ilk hedefim buraya hizmet etmekti. Ondan sonra da buraya istenilen şekilde hizmet ederek, Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmekti. Bunu da iyi bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.

"SERGEN YALÇIN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans. Altyapıdan gelenlerle konuştuğumda da hocanın onlara karşı güzel bir tavrı olduğunu anlatıyorlar.

Sergen hoca zaten takımlarda yaptığı başarılar, camianın ve taraftarın onu istemesiyle herkesin üzerinde birlik olduğu bir isim. Altyapıdan da gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Umarım döndüğüm zaman altyapıdan gelenlerle bu avantajı iyi kullanabilirim.

  1. 26.05.2020
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