Fatih Aksoy'dan Beşiktaş açıklaması
Süper Lig ekibi Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın futbolcusu Fatih Aksoy, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon siyah-beyazlı kulübe dönmek istediğini belirten 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz ocak ayında Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
23 yaşındaki başarılı stoper, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtip, "Daha 8 maç var. Sezon sonuna kadar Sivasspor'un oyuncusuyum. Buraya gelirken de, sezon içinde de ilk hedefim buraya hizmet etmekti. Ondan sonra da buraya istenilen şekilde hizmet ederek, Beşiktaş'a güçlü bir şekilde dönmekti. Bunu da iyi bir oranda başardığımı düşünüyorum" dedi.
"SERGEN YALÇIN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
Teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan Fatih Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:
Sergen Yalçın bizim gibi altyapıdan gelen oyuncular için büyük bir şans. Altyapıdan gelenlerle konuştuğumda da hocanın onlara karşı güzel bir tavrı olduğunu anlatıyorlar.
Sergen hoca zaten takımlarda yaptığı başarılar, camianın ve taraftarın onu istemesiyle herkesin üzerinde birlik olduğu bir isim. Altyapıdan da gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Umarım döndüğüm zaman altyapıdan gelenlerle bu avantajı iyi kullanabilirim.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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