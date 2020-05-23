Loris Karius'un yeni takımı belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'un yeni takımı belli oldu!

Loris Karius'un yeni takımı belli oldu!

ekiplerinden 'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine gelen , siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Alman file bekçisinin 'a dönmeyeceği ve ülkesinin takımlarından 'e gideceği belirtildi.

ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden , önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu 'da kalamayacak.

Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, ekiplerinden , 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

  1. 23.05.2020
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