Loris Karius'un yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine gelen Loris Karius, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Alman file bekçisinin Liverpool'a dönmeyeceği ve ülkesinin takımlarından Hertha Berlin'e gideceği belirtildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.
Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.
Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.
- 23.05.2020
- Fenerbahçe için bomba iddia! Görüşme gerçekleşti
- Feyenoord'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...
- Trabzonspor'a dev piyango! Gomis ve Nwakaeme...
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkutan tablo! İşte dünyanın corona virüsü raporu
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye kupa canavarı sambacı! Aziz Yıldırım ve transfer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loris Karius'un yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.