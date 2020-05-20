Douglas için rüya teklif
Beşiktaş'ın Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Douglas için rüya gibi bir teklif geldi. Japon ekibi Kashima Antlers, sambacı için 1 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Beşiktaş'a çok uzaklardan, Japonya'dan müjdeli bir transfer haberi geldi.
Sezon başında Sivasspor'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen Douglas'a, Japonya'nın Kashima Antlers takımı talip oldu. Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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