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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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için rüya teklif

Douglas için rüya teklif

'ın ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı için rüya gibi bir teklif geldi. Japon ekibi , sambacı için 1 milyon euro’yu gözden çıkardı.

'a çok uzaklardan, 'dan müjdeli bir haberi geldi.

Sezon başında 'la sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak transfer edilen 'a, Japonya'nın takımı talip oldu. Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Zago'nun çalıştırdığı Kashima, bu sezon siyah- beyazlıların neredeyse hiç faydalanamadığı sambacı için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Douglas için gelen bu teklif yöneticileri çok memnun etti. Tedavisi için ülkesinde bulunan Douglas'a bu teklifi kabul etmesi için baskı yapılacağı iddia edildi.

  1. 20.5.2020
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