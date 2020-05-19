Corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı! Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı! 'den sevindirici haber

Corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı! Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber

ekiplerinden Başkanı 'nin corona virüsü (Covid-19) testi sonuçları pozitif çıkmıştı. Tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisinin temiz çıktığı öğrenildi.

Başkanı 'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı. Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı da an be an takip ediliyor.


  1. 19.05.2020
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