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17 Mayıs 2020, Pazar
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arabulucu

Kocadağ arabulucu

yönetici , Başkan 'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan 'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın 'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

yönetici , Başkan 'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan 'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın 'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.

  1. 17.5.2020
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