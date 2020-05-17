Kocadağ arabulucu
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Başkan Çebi'nin yokluğunda sözleşmelerle ilgili sert bir tutum içerisinde olan İkinci Başkan Dalgakıran'ın aksine daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. Kocadağ, futbolculara ciddi anlamda borçlu oldukları için olayın FIFA'ya kadar gitmesi durumunda kendilerinin zararlı çıkacağına inanıyor.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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