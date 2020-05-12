Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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kararını verdi! İşte 'ın yeni kalecisi

Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

ile yollarını ayıran 'ta sezonun kalan maçlarında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olmuştu. , yardımcısı 'nün önerileri üzerine kaleye geçecek ismi belirledi.

'ın 2 sezonluğuna 'dan kiraladığı , geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve sosyal medyadan yayınladığı mesajla siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.

Kalede tek alternatifi olarak Utku Yuvakuran kalan 'ın transfer dönemine kadar izleyeceği yol ise merakla bekleniyordu.

Ajansspor'un haberine göre , yardımcısı 'nün önerisiyle genç 'nu A Takım'da tutma kararı aldı.

'de kalan son 8 haftada kaleyi Destanoğlu koruyacak. Öte yandan Köprülü'nün Ersin dışında Yalçın'a önerdiği isimler şu şekilde:

Kaan Kalafat - Ortasaha

Behiç Özeren - Forvet

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 2001 yılında 'da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, futbola Bayrampaşspor'da başladı. 2012 yılında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans, ona Fulya kapılarını açtı ve Siyah Beyazlı ekibe katıldı. 2017-18 sezonunda U-21 Takımı'nın as kalecisi olan Ersin, ligde 24 maçta, Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon U21 ile 30 maça çıkan genç kaleci, bu sezon ise 18 maçta görev aldı.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 16:24
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