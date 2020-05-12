Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi
Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sezonun kalan maçlarında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcısı Ozan Köprülü'nün önerileri üzerine kaleye geçecek ismi belirledi.
Beşiktaş'ın 2 sezonluğuna Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve sosyal medyadan yayınladığı mesajla siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.
Kalede tek alternatifi olarak Utku Yuvakuran kalan Kara Kartal'ın transfer dönemine kadar izleyeceği yol ise merakla bekleniyordu.
Ajansspor'un haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcısı Ozan Köprülü'nün önerisiyle genç kaleci Ersin Destanoğlu'nu A Takım'da tutma kararı aldı.
Süper Lig'de kalan son 8 haftada kaleyi Destanoğlu koruyacak. Öte yandan Köprülü'nün Ersin dışında Yalçın'a önerdiği isimler şu şekilde:
Kaan Kalafat - Ortasaha
Behiç Özeren - Forvet
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, futbola Bayrampaşspor'da başladı. 2012 yılında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans, ona Fulya kapılarını açtı ve Siyah Beyazlı ekibe katıldı. 2017-18 sezonunda U-21 Takımı'nın as kalecisi olan Ersin, ligde 24 maçta, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon U21 ile 30 maça çıkan genç kaleci, bu sezon ise 18 maçta görev aldı.
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 16:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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