Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Beşiktaş'ın 2 sezonluğuna Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve sosyal medyadan yayınladığı mesajla siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.

Kalede tek alternatifi olarak Utku Yuvakuran kalan Kara Kartal'ın transfer dönemine kadar izleyeceği yol ise merakla bekleniyordu.

Ajansspor'un haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcısı Ozan Köprülü'nün önerisiyle genç kaleci Ersin Destanoğlu'nu A Takım'da tutma kararı aldı.

Süper Lig'de kalan son 8 haftada kaleyi Destanoğlu koruyacak. Öte yandan Köprülü'nün Ersin dışında Yalçın'a önerdiği isimler şu şekilde:

Kaan Kalafat - Ortasaha

Behiç Özeren - Forvet

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, futbola Bayrampaşspor'da başladı. 2012 yılında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans, ona Fulya kapılarını açtı ve Siyah Beyazlı ekibe katıldı. 2017-18 sezonunda U-21 Takımı'nın as kalecisi olan Ersin, ligde 24 maçta, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon U21 ile 30 maça çıkan genç kaleci, bu sezon ise 18 maçta görev aldı.