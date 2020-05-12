Beşiktaş'ta son dakika haberi... Sezon başında Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny'in akıbetine ilişkin sport360.com adlı internet sitesi, önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Bonservisi Arsenal'de bulunan yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte cevabı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a Elneny müjdesi Arap basınından geldi... Siyah beyazlıların sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı yıldızın akıbeti belli oldu.
Sport360.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadelere yer verildi;
"Mohammed Elneny'in bir gün Al Ahly'de forma giymek istediği ve babasının isteğini yerine getirmek istediği biliniyor.
Elneny, Premier Lig ekibi Arsenal'e dönme şansının olmadığını biliyor. Ayrıca, kariyerini Türk kulübü Beşiktaş'ta devam ettirmeye çok daha yakın görünüyor."
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 11:47
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Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Duyurdular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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