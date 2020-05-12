Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Duyurdular... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Belli oldu! Kartal'ın yıldızı gelecek sezon...

'a müjdesi! Duyurdular...

Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Duyurdular...

'ta son dakika haberi... Sezon başında Arsenal'den kiralanan Muhammed 'in akıbetine ilişkin sport360.com adlı internet sitesi, önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Bonservisi Arsenal'de bulunan yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte cevabı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a müjdesi Arap basınından geldi... Siyah beyazlıların sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı yıldızın akıbeti belli oldu.

Sport360.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadelere yer verildi;

"Mohammed Elneny'in bir gün Al Ahly'de forma giymek istediği ve babasının isteğini yerine getirmek istediği biliniyor.

Elneny, Premier Lig ekibi Arsenal'e dönme şansının olmadığını biliyor. Ayrıca, kariyerini Türk kulübü Beşiktaş'ta devam ettirmeye çok daha yakın görünüyor."

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 11:47
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