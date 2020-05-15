Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamanın ardından, testi pozitif çıkan 8 kişiden 7'sinin kulüp çalışanı, 1'inin futbolcu olduğu öğrenildi. Öte yandan takımın gölcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

15 Mayıs 2020 Cuma 06:42
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolun peşini bırakacağa benzemiyor… TFF önceki akşam dönüş tarihini 12 Haziran olarak yineledi ama pozitif haberleri arka arkaya gelmeye başladı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Erzurumspor'da 11 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının hemen ardından Beşiktaş'ta testten geçirilen 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Bu kişilerin Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra 1 futbolcu, 2 A Takım personeli, tesis müdürü ve 3 personel olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

BOYD VE ÇALIŞKAN'IN SONUÇLARI BU KEZ NEGATİF

Beşiktaş'ta geçen hafta test sonuçları pozitif olan Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın bu kez sonuçları negatif geldi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Corona virüsü...

Bu arada yaşanan gelişmelerin ardından yönetici Fatih Hakan Avşar'ın kulüpten bağımsız olarak teste girdiği ve onun da sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Böylece toplamda vaka sayısı 9'a yükseldi.

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