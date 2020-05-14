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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Gikiewicz işi zor görünüyor

Gikiewicz işi zor görünüyor

Beşıktaş'ın, kaleci adayları arasında adı geçen Polonyalı file bekçisi , seçeneğini düşünmüyor.

Beşıktaş'ın, kaleci adayları arasında adı geçen Polonyalı file bekçisi , seçeneğini düşünmüyor. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, "İlk amacım Union 'de kalmak. 'dan büyük bir kulüpten teklif aldım ama umuyorum ki 6 yılın ardından yine Bundesliga'da kalırım" ifadelerini kullanarak transfer tercihini dile getirmiş oldu.
  1. 14.5.2020
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