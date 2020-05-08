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08 Mayıs 2020, Cuma
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’e karşılık Giannoulis

Larin’e karşılık Giannoulis

, ile sıkı bir oyuncu pazarlığına giriyor. 'un, Beşiktaş'tan Cyle 'i istediği, siyah-beyazlıların da PAOK'tan 'e göz koyduğu ifade edildi.

, ile sıkı bir oyuncu pazarlığına giriyor. 'un, Beşiktaş'tan Cyle 'i istediği, siyah-beyazlıların da PAOK'tan 'e göz koyduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın ekibine takas teklif ettiği, böylece iki tarafın da isteklerinin yerine geleceği belirtildi. Yunan ekibi Giannoulis için üstüne para isteyince Beşiktaş'ın teklifi "Larin'in yanında size Mirin'i de verebiliriz" oldu. Komşu'dan yanıt bekleniyor.
  1. 8.5.2020
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