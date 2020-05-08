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08 Mayıs 2020, Cuma
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’e Roma kancası

Adem Ljajic’e Roma kancası

’ın Sırp yıldızı için İtalyan temsilcisi nabız yoklamaya başladı.

'da geleceği henüz netleşmeyen için 'dan Roma iddiası geldi. Çizme kulübünün Sırp futbolcuyla ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıkarken bu transfer için teklifin çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)

  1. 08.05.2020
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