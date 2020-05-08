Adem Ljajic’e Roma kancası
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic için İtalyan temsilcisi nabız yoklamaya başladı.
Kartal'da geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic için İtalya'dan Roma iddiası geldi. Çizme kulübünün Sırp futbolcuyla ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıkarken bu transfer için teklifin çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)
- 08.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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