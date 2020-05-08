Adem Ljajic’e Roma kancası

Kartal'da geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic için İtalya'dan Roma iddiası geldi. Çizme kulübünün Sırp futbolcuyla ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıkarken bu transfer için teklifin çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)