Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! 'Beşiktaş'a git' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! "Beşiktaş'a git"

Beşiktaş'ın, Adem Ljajic'in yerine kadrosuna katmak istediği 'Kolombiyalı Neymar' lakaplı Jorge Carrascal için siyah-beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" kampanyası başlattı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen vatandaşı da yıldız futbolcuya Beşiktaş'a gitmesi yönünde çağrı yaptı. İşte detaylar...
8 Mayıs 2020 Cuma 06:50
Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

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Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Gol Caracol adlı TV programında, Beşiktaş taraftarının kendisini instagram hesabı üzerinden davet etmesinin Jorge Carrascal'ı ciddi anlamda etkilediği iddia edildi.

Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Bu arada genç oyuncunun daha önce Beşiktaş forması giyen vatandaşlarından İstanbul ve siyah- beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başladığını yazdı.

Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

PINO'DAN CARRASCAL'A ÇAĞRI!

En ilginç iddia ise Jorge Carrascal'a, Beşiktaş'a gitmesini en fazla tavsiye eden ismin aynı zamanda vatandaşı olan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino olduğu belirtildi.

Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Pino'nun, Carrascal'a, "Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın" dediği öğrenildi.

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