Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! "Beşiktaş'a git"
Beşiktaş'ın, Adem Ljajic'in yerine kadrosuna katmak istediği 'Kolombiyalı Neymar' lakaplı Jorge Carrascal için siyah-beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" kampanyası başlattı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen vatandaşı da yıldız futbolcuya Beşiktaş'a gitmesi yönünde çağrı yaptı. İşte detaylar...
8 Mayıs 2020 Cuma 06:50
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Adıbir süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı.
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Gol Caracol adlı TV programında, Beşiktaş taraftarının kendisini instagram hesabı üzerinden davet etmesinin Jorge Carrascal'ı ciddi anlamda etkilediği iddia edildi.
Bu arada genç oyuncunun daha önce Beşiktaş forması giyen vatandaşlarından İstanbul ve siyah- beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başladığını yazdı.
PINO'DAN CARRASCAL'A ÇAĞRI!
En ilginç iddia ise Jorge Carrascal'a, Beşiktaş'a gitmesini en fazla tavsiye eden ismin aynı zamanda vatandaşı olan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino olduğu belirtildi.
Pino'nun, Carrascal'a, "Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın" dediği öğrenildi.