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07 Mayıs 2020, Perşembe
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tam gaz devam! 6 futbolcu...

Beşiktaş tam gaz devam! 6 futbolcu...

Corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başlayan , sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda , , , , ve 'ın yer aldığı belirtildi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; , , , , ve 'ın yer aldığı belirtildi.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 07.05.2020
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