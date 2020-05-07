Beşiktaş tam gaz devam! 6 futbolcu...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran'ın yer aldığı belirtildi.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.