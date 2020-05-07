Beşiktaş tam gaz devam! 6 futbolcu...
Corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran'ın yer aldığı belirtildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran'ın yer aldığı belirtildi.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 07.05.2020
- Beşiktaş tam gaz devam! 6 futbolcu...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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