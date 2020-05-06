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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yabancı olacaksa Benitez!

Yabancı olacaksa Benitez!

'ın, 1 numaraya yerli bir isim koyamayacak olursa, yabancılar arasındaki tercihinin olduğu öğrenildi.

Teknik direktör 'ın, 1 numaraya yerli bir isim koyamayacak olursa, yabancılar arasındaki tercihinin olduğu öğrenildi. 'nın Nice takımında forma giyen 27 yaşında ve 1.93 boyundaki başarılı kaleci için, Yalçın'ın olumlu rapor sunduğu belirtildi. Arjantinli file bekçisinin kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da büyük bir avantaj.
  1. 6.5.2020
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