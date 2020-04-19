Beşiktaş'a Premier Lig'den bedava kaleci! Joe Hart derken... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Premier Lig'den bedava kaleci! Joe Hart derken...

'a Premier Lig'den bedava kaleci! derken...

Beşiktaş'a Premier Lig'den bedava kaleci! Joe Hart derken...

Alman file bekçisi Loris Karius'la yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayıracak olan 'ta kaleci arayışları bir süredir devam ediyordu. Burnley forması giyen 'ın ismi siyah-beyazlı takımla anılmıştı ancak Beşiktaş'ın bir başka takımı Wolverhampton'da görev yapan 'i takibe aldığı öğrenildi.

kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan 'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması 'ı bu için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon 'de görev yapmıştı.

KALEYE BİR ÇOK ADAY VAR
Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca 'in milli file bekçisi konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.

  1. 19.04.2020
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