Beşiktaş'a Premier Lig'den bedava kaleci! Joe Hart derken...

Alman file bekçisi Loris Karius'la yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları bir süredir devam ediyordu. Burnley forması giyen Joe Hart'ın ismi siyah-beyazlı takımla anılmıştı ancak Beşiktaş'ın bir başka İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da görev yapan John Ruddy'i takibe aldığı öğrenildi.
Beşiktaş kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan John Ruddy'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'de görev yapmıştı.
KALEYE BİR ÇOK ADAY VAR
Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca Başakşehir'in milli file bekçisi Volkan Babacan konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.
- 19.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Premier Lig'den bedava kaleci! Joe Hart derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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