Antrenörü açıkladı! 'Beşiktaş'ta yıldız olur'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius'la sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar kaleci arayışlarında adayları belirlerken, Bruno Varela ismi gündeme geldi. 25 yaşındaki oyuncunun Vitoria Setubal'de kaleci antrenörlüğünü yapan Riberio olası transferle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Portekiz takımı Vitoria Setubal'de kaleci Bruno Varela ile çalışan kaleci antrenörü Calos Ribeiro, Varela için en doğru adresin Beşiktaş olduğunu iddia etti.
Benfica ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Varela, kulübüne Ajax'la olan kiralık sözleşmesi bitince geri dönecek. Ajax'ın Bruno Varela'nın bonservisini alması beklenmiyor. Çıkan iddialara göre Varela yeni sezonda Karius'un yerine Beşiktaş kalesine geçebilir.
EN UYGUN ADRES BEŞİKTAŞ
Varela'nın eski antrenörlerinden Carlos Ribeiro, 25 yaşındaki kaleci için en uygun adresin Beşiktaş olduğunu ve Ajax'ta da Onana'nın arkasında beklemek istemeyeceğini düşünüyor.
Ribeiro Varela içn yaptığı yorumda; "Kurak bir dönemden geçiyor. Çok fazla oynayamadı. Beşiktaş'a gidip oynamaya başlarsa, geleceği için büyük bir adım olur. Çünkü kenarda beklediği sürece gelişim sağlayamayacak. Gelişebileceği bir kulübe gidip oynaması önemli" dedi.
Ribeiro sözlerini; "Varela'nın önünde bir seçim yolu var. Beşiktaş'a gidersem, milli takıma tekrar çağrılırım diye düşünüyor. Tıpkı Vitoria'da olduğu gibi. Vitoria'dayken muhteşem bir sezon geçirmişti ama Benfica'da işler yolunda gitmedi." diyerek bitirdi.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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