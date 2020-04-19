"Kalleşlik yaptılar"

Beşiktaş Kulübünün instagram hesabında yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Divan Başkan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün mali açıdan ciddi problemi olduğunu kaydetti. Kulübe kalleşlik ve hainlik yapıldığını ileri süren, kulüp çalışanlarına verilen sözlerin tutulamadığını anlatan Yamantürk, "Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Adamın evinde çoluk çocuk aç, adam her geceyi başka yerde sabahlıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Kimseye üzülmeden, bir futbolcu ile havada iki tane daha sözleşme imzalamadan, Beşiktaş'ı kendi evi gibi yöneterek... İnsan evinden para çalar mı? Üzülüyorum. Beşiktaş'a kalleşlik, hainlik yapıldı" dedi. Borcu yönetmenin serveti yönetmekten daha zor ve önemli olduğunu belirten Yamantürk, "Bu ancak ahlaklı insanlarla yapılır. Hâlâ o noktadayım. Fikret Orman ile hala görüşüyorum. Beni dinlemedi. Ben haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulanacak" diye konuştu.

TEVFİK YAMANTÜRK'TEN İNCİLER

Süleyman (Seba) ağabeyden sonra gelen bu işi çukura götürdü ve çıkamıyoruz. Serdar Bilgili'den bahsetmiyorum, ismini söylemek istemiyorum.

Utanması olmayanlar Beşiktaş sayesinde ekonomik ve sosyal anlamda sınıf atladılar. Kulübe bu şekilde geri gelemezsin. Camia sizi bu şekilde kabul etmez.

Alacaklılar, ineğin memesine hortumu bağlamış, süt bitmiş kan geliyor, ineğin etinden faydalanmayı düşünüyor. Bizler buna kesinlikle izin vermemeliyiz.

Arkadaş ortamında 'Devlet bu borçları silsin' dendi. Devlet bu borçları silerse, hayatında maça gelmemiş, maç ile alakası olmayanın hakkını gasp etmiş olacağız.

İnsana her daim oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş'ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın buradan çıkacağını düşünüyorum.