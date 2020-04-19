"Kalleşlik yaptılar"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, “İnsan evinden para çalar mı? Buna üzülüyorum. Beşiktaş’a kalleşlik, hainlik yapıldı” diyerek eski yönetimleri suçladı
Beşiktaş Kulübünün instagram hesabında yapılan canlı yayında açıklamalarda bulunan Divan Başkan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün mali açıdan ciddi problemi olduğunu kaydetti. Kulübe kalleşlik ve hainlik yapıldığını ileri süren, kulüp çalışanlarına verilen sözlerin tutulamadığını anlatan Yamantürk, "Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Adamın evinde çoluk çocuk aç, adam her geceyi başka yerde sabahlıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Kimseye üzülmeden, bir futbolcu ile havada iki tane daha sözleşme imzalamadan, Beşiktaş'ı kendi evi gibi yöneterek... İnsan evinden para çalar mı? Üzülüyorum. Beşiktaş'a kalleşlik, hainlik yapıldı" dedi. Borcu yönetmenin serveti yönetmekten daha zor ve önemli olduğunu belirten Yamantürk, "Bu ancak ahlaklı insanlarla yapılır. Hâlâ o noktadayım. Fikret Orman ile hala görüşüyorum. Beni dinlemedi. Ben haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulanacak" diye konuştu.
TEVFİK YAMANTÜRK'TEN İNCİLER
Süleyman (Seba) ağabeyden sonra gelen bu işi çukura götürdü ve çıkamıyoruz. Serdar Bilgili'den bahsetmiyorum, ismini söylemek istemiyorum.
Utanması olmayanlar Beşiktaş sayesinde ekonomik ve sosyal anlamda sınıf atladılar. Kulübe bu şekilde geri gelemezsin. Camia sizi bu şekilde kabul etmez.
Alacaklılar, ineğin memesine hortumu bağlamış, süt bitmiş kan geliyor, ineğin etinden faydalanmayı düşünüyor. Bizler buna kesinlikle izin vermemeliyiz.
Arkadaş ortamında 'Devlet bu borçları silsin' dendi. Devlet bu borçları silerse, hayatında maça gelmemiş, maç ile alakası olmayanın hakkını gasp etmiş olacağız.
İnsana her daim oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş'ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın buradan çıkacağını düşünüyorum.
- 19.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Kalleşlik yaptılar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.