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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup: Gelişmem lazım!

: Gelişmem lazım!

Oğuzhan Özyakup: Gelişmem lazım!

’a kiralanan , “’ta zor bir dönem geçirdim ’ya kendimi geliştirmeye, belki bir daha yapmaya geldim” dedi.

'ın 1. Futbol Ligi ekiplerinden 'a kiraladığı , Hollanda ekibine kendini geliştirmek için geldiğini söyledi. Oğuzhan Özyakup, Gençlik ve Spor Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Devre arası döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım ve her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

  1. 19.4.2020
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