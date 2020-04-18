Beşiktaş için son dakika transfer gelişmesi... Kısa süre önce siyah beyazlıların radarında olduğu belirtilen Alman yıldız Andre Schürrle için şu anda kiralık forma giydiği Spartak Moskova, son kararını verdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bulunan ve şu anda Rus ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Andre Schürrle için siyah beyazlıları sevindiren haber geldi.
Ghanasoccert.net adlı internet sitesinde yer verilen bilgilerde, Spartak Moskova Kulübü'nün Futbol Direktörü Tomas Zorn tarafından Schürrle için son karar çıktı.
BONSERVİSİ ALINMAYACAK
Daha önce Chelsea ve Fulham gibi kulüplerde de forma giyen Alman yıldız için Spartak Moskova, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralama anlaşması yapmıştı. Buna göre Rus ekibi, ücreti ödemeyecek ve oyuncuyu serbest bırakacak.
BEŞİKTAŞ DETAYI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Alman basınında oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği aktarılmasına karşın siyah beyazlıların, transfer takibine devam ettiği belirtildi.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 15:39
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın istediği Schürrle için transfer kararı! Serbest... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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