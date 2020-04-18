Beşiktaş'ın istediği Schürrle için transfer kararı! Serbest... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transferde iyi haber! Schürrle...

'ın istediği Schürrle için kararı! Serbest...

Beşiktaş'ın istediği Schürrle için transfer kararı! Serbest...

için son dakika gelişmesi... Kısa süre önce siyah beyazlıların radarında olduğu belirtilen Alman yıldız için şu anda kiralık forma giydiği , son kararını verdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bulunan ve şu anda Rus ekibi 'da forma giyen için siyah beyazlıları sevindiren haber geldi.

Ghanasoccert.net adlı internet sitesinde yer verilen bilgilerde, Spartak Moskova Kulübü'nün Futbol Direktörü Tomas Zorn tarafından Schürrle için son karar çıktı.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Daha önce Chelsea ve Fulham gibi kulüplerde de forma giyen Alman yıldız için Spartak Moskova, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu karşılığında kiralama anlaşması yapmıştı. Buna göre Rus ekibi, ücreti ödemeyecek ve oyuncuyu serbest bırakacak.

BEŞİKTAŞ DETAYI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Alman basınında oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği aktarılmasına karşın siyah beyazlıların, takibine devam ettiği belirtildi.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 15:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın istediği Schürrle için transfer kararı! Serbest... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA