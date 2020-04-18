Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bua'ya resmi teklif...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon maliyeti düşük ve bonservissiz isimleri kadrosuna dahil etmeyi planlayan Kara Kartal'ı endişelendiren haber geldi. Şu anda İsviçre temsilcisi Basel'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bua için Yunanistan ekibi Olimpiakos'tan flaş hamle geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından büyük bir mali zarara uğrayan siyah beyazlılar, iç transferde oyuncularından indirim talep ederken, sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler yerine yeni takviyeler için de transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kısa süre önce siyah beyazlılar, gündemine Basel'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bua'yı almıştı. Haziran 2020 itibariyle mevcut kulübü Basel ile sözleşmesi sona erecek futbolcu için Süper Lig devi nabız yoklamaya başlamıştı.
DUYURDULAR: BUA İÇİN OLİMPİAKOS DEVREDE!
Telebasel.ch adlı internet sitesinde yer alan habere göre Nürnberg ve Beşiktaş'ın peşinde koştuğu Bua için Yunan ekibi Olimpiakos atağa kalktı.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Yunan ekibi, Bua'ya yıllık 600 bin euroluk teklif sunacak.
KEVIN BUA KİMDİR?
11 Ağustos 1993 tarihinde İsviçre'nin Genf şehrinde dünyaya gelen yıldız isim, genel itibariyle sol kanatta forma giyse de, orta sahanın göbeğinde ve sağ kanatta da değerlendirilebiliyor.
İsviçre ve İspanyol pasaportu bulunan Bua, futbol kariyerine Servette U21'de başlarken, daha önce Servette A takımı ve Zürih formaları terletmişti. Bua, 2016-17 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle Basel'in yolunu tutmuştu.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 17:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bua'ya resmi teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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