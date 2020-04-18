Kevin-Prince Boateng ve Cenk Tosun'un canlı yayında ilginç diyaloğu!
Beşiktaş'ın devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya üzerinden canlı yayına katıldı. Ganalı yıldız yayını izlemeye gelen Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'a esprili ifadelerle takıldı ve ortaya ilginç diyaloglar çıktı. İşte o anlar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Transferleri başkan açıkladı! ''Beşiktaş'la anlaşmak üzereyiz''
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden kareler!
- Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! "Beşiktaş'a giderse serbest kalır"
- Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun''
- Caner Erkin Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a Clichy sürprizi!
- Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.