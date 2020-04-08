Fabri'den Beşiktaş'a mesaj: Beni geri alın!
Beşiktaş’a tam 6 milyon Euro kazandırıp Fulham’a giden ancak İngiltere’de aradığını bulamayan İspanyol kaleci Fabricio Ramires, Beşiktaş yönetimine dönmek için haber yolladı. 32 yaşındaki file bekçisi “Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum” ifadesini kullandı.
Yarım kalan bir aşk hikayesi yeniden yazılabilir! Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip "Türkiye'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi.
DİREKT NUR ÇEBİ'YE ULAŞTI
Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde ikinci başkan olan Başkan Ahmet Nur Çebi ile direkt temas kuran 32 yaşındaki eldiven, "Başkanım, Beşiktaş ile çok güzel anılarımız vardı. Türkiye'deki günlerimi çok özledim. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum. Beşiktaş ile kazanılacak bir şampiyonluk daha hayalimde" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin salgının bitmesinin ardından ilk bu transfere yöneleceği öğrenildi.
TEK KUPASI BEŞİKTAŞ'TA
2016 yazında bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta 87 resmi maça çıkan kaleci Fabricio, kariyerindeki tek şampiyonluk kupasını da siyah-beyazlı takımda kazandı. 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da sadece iki maçta görev alabilen Fabri, bu sezon başında Mallorca'ya kiralanmıştı. La Liga'da da sadece 1 maç şans bulabildi.
SİNAN BOLAT DA HAZIR KITA
Liverpool'dan kiralanan Karius'u sezon sonu kesin gönderecek olan Beşiktaş'ın kalesine bir isim daha talip. Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, kendisine Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Bunların arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edilirken Sinan, "Ben baskılı ortamlara alışığım. Türkiye'ye gitmek de seçeneklerim arasında duruyor" dedi.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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