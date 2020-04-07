Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi...

Beşiktaş transferde vitesi 5'e taktı... Gelecek sezondan itibaren iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, bir dönem Chelsea'de de forma giyen Alman yıldız Andre Schürrle'yi gündemine almıştı.

Siyah beyazlı taraftarlarda heyecan yaratan bu transfer gelişmesi üzerine Alman basını, konuyu araştırdı ve önemli bir bilgiyi okuyucuları ile paylaştı.

'TÜRKİYE'DE OYNAMAYACAK'

Sky Deutschland'ın haberine göre; Andre Schürrle, gelecek sezon Türkiye'de forma giymeyecek. Bu sezon Rusya Ligi'nde forma giyen futbolcunun Süper Lig'de forma giymek istemediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLMİŞTİ...

Haberin detaylarında yer verilen ilginç bir gelişme ise, Alman futbolcunun menajerinin oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği oldu. Ancak oyuncunun bu transferi veto etmesiyle operasyon ileriye gidemedi. Şu anda Schürrle için en olası seçeneğin Borussia Dortmund'a dönmek ve ardından transferi için karar vermek olduğu da belirtildi.