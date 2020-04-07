Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman futbolcu için Sky Deutschland, önemli bir bilgiyi okuyucuları ile paylaştı. Şu anda bonservisi Borussia Dortmund'da olan ve Spartak Moskova'da kiralık forma giyen Schürrle, Beşiktaş'a transfer olacak mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş transferde vitesi 5'e taktı... Gelecek sezondan itibaren iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, bir dönem Chelsea'de de forma giyen Alman yıldız Andre Schürrle'yi gündemine almıştı.
Siyah beyazlı taraftarlarda heyecan yaratan bu transfer gelişmesi üzerine Alman basını, konuyu araştırdı ve önemli bir bilgiyi okuyucuları ile paylaştı.
'TÜRKİYE'DE OYNAMAYACAK'
Sky Deutschland'ın haberine göre; Andre Schürrle, gelecek sezon Türkiye'de forma giymeyecek. Bu sezon Rusya Ligi'nde forma giyen futbolcunun Süper Lig'de forma giymek istemediği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLMİŞTİ...
Haberin detaylarında yer verilen ilginç bir gelişme ise, Alman futbolcunun menajerinin oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği oldu. Ancak oyuncunun bu transferi veto etmesiyle operasyon ileriye gidemedi. Şu anda Schürrle için en olası seçeneğin Borussia Dortmund'a dönmek ve ardından transferi için karar vermek olduğu da belirtildi.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 13:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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