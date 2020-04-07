Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi... | Schürrle Beşiktaş'a gelecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi...

Almanlar duyurdu! 'ın Schürrle transferi...

Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Schürrle transferi...

'ta son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman futbolcu için , önemli bir bilgiyi okuyucuları ile paylaştı. Şu anda bonservisi 'da olan ve Spartak Moskova'da kiralık forma giyen Schürrle, Beşiktaş'a transfer olacak mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vitesi 5'e taktı... Gelecek sezondan itibaren iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, bir dönem Chelsea'de de forma giyen Alman yıldız 'yi gündemine almıştı.

Siyah beyazlı taraftarlarda heyecan yaratan bu gelişmesi üzerine Alman basını, konuyu araştırdı ve önemli bir bilgiyi okuyucuları ile paylaştı.

'TÜRKİYE'DE OYNAMAYACAK'

'ın haberine göre; Andre Schürrle, gelecek sezon Türkiye'de forma giymeyecek. Bu sezon Rusya Ligi'nde forma giyen futbolcunun Süper Lig'de forma giymek istemediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLMİŞTİ...

Haberin detaylarında yer verilen ilginç bir gelişme ise, Alman futbolcunun menajerinin oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği oldu. Ancak oyuncunun bu transferi veto etmesiyle operasyon ileriye gidemedi. Şu anda Schürrle için en olası seçeneğin 'a dönmek ve ardından transferi için karar vermek olduğu da belirtildi.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 13:27
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