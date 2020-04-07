Beşiktaş'tan 'Dünya Sağlık Günü' paylaşımı!
Beşiktaş'tan corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarına moral olacak Dünya Sağlık Günü' paylaşımı geldi. Beşiktaş'ın yaptığı anlamlı paylaşımda Beşiktaş taraftarlarından video kesitleri yer aldı. 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Siyah - Beyazlı ekip ise sosyal medya hesaplarından bugünün önemine dikkat çekti ve yapılan paylaşım beğeni topladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü sürecinde gösterdikleri çaba ile en çok desteğe ihtiyaç duyan sağlık çalışanları için Beşiktaş'tan Dünya Sağlık Günü' paylaşımı geldi. Bir video paylaşan Beşiktaş, sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" mesajı verdi. Beşiktaş taraftarlarından video kesitleri yer aldı. 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.
BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ PAYLAŞIMI!
7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında anlamlı bir paylaşımda bulunan Beşiktaş, corona virüsü sürecinde desteğe en çok ihtiyaç duyan sağlık personeline moral aşıladı. Beşiktaş yaptığı bu paylaşımda "Siyah günleri aydınlatan beyaz önlüklüler, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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