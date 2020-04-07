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07 Nisan 2020, Salı
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'tan '' paylaşımı!

Beşiktaş'tan 'Dünya Sağlık Günü' paylaşımı!

'tan sürecinde sağlık çalışanlarına moral olacak ' paylaşımı geldi. Beşiktaş'ın yaptığı anlamlı paylaşımda Beşiktaş taraftarlarından video kesitleri yer aldı. 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Siyah - Beyazlı ekip ise sosyal medya hesaplarından bugünün önemine dikkat çekti ve yapılan paylaşım beğeni topladı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan sürecinde gösterdikleri çaba ile en çok desteğe ihtiyaç duyan sağlık çalışanları için 'tan ' paylaşımı geldi. Bir video paylaşan Beşiktaş, sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" mesajı verdi. Beşiktaş taraftarlarından video kesitleri yer aldı. 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.

BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ PAYLAŞIMI!

7 Nisan Dünya Sağlık Günü kapsamında anlamlı bir paylaşımda bulunan Beşiktaş, corona virüsü sürecinde desteğe en çok ihtiyaç duyan sağlık personeline moral aşıladı. Beşiktaş yaptığı bu paylaşımda "Siyah günleri aydınlatan beyaz önlüklüler, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.


  1. 07.04.2020
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