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07 Nisan 2020, Salı
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Duyurdular! 'i gönderiyor

Duyurdular! Beşiktaş Boateng'i gönderiyor

için son dakika haberi... Ara transfer döneminde 'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta yol ayrımı... Ara döneminde 'dan kiralanan Gana'lı yıldızın, sezonun sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri döneceği yazıldı.

İtalyan kaynaklarca verilen haberde; Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.

'MÜKEMMEL BAŞLANGICIN ARDINDAN...'

Haberin detaylarında, 'in Beşiktaş forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda yıldız oyuncunun performansının düştüğü, siyah beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı.

3 YOLCU DAHA

Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın; Loris Karius, Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 17:27
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