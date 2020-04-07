Beşiktaş için son dakika transfer haberi... Ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen Boateng için son karar verildi. İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta yol ayrımı... Ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Gana'lı yıldızın, sezonun sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri döneceği yazıldı.
İtalyan kaynaklarca verilen haberde; Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.
'MÜKEMMEL BAŞLANGICIN ARDINDAN...'
Haberin detaylarında, Boateng'in Beşiktaş forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda yıldız oyuncunun performansının düştüğü, siyah beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı.
3 YOLCU DAHA
Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın; Loris Karius, Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 17:27
- Duyurdular! Beşiktaş Boateng'i gönderiyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Duyurdular! Beşiktaş Boateng'i gönderiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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