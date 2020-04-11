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11 Nisan 2020, Cumartesi
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"Teklif gelirse değerlendiririz"

"Teklif gelirse değerlendiririz"

ile olan sözleşmesi bitecek olan için iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri 'tan açıklama geldi. Altıparmak, "F.Bahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz" dedi.

ile olan sözleşmesi bitecek olan için iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri 'tan açıklama geldi. F.Bahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı. Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "F.Bahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" şeklinde konuştu.
  1. 11.4.2020
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