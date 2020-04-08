Beşiktaş şoke oldu! Dorukhan Toköz...
Beşiktaş'ta flaş gelişme... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken kulüpler, yaşadığı mali çöküş nedeniyle oyuncularından indirime gitmelerini talep etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme konusunda Beşiktaş yönetimiyle büyük bir kriz yaşayan Dorukhan Toköz, bu kez de menajeri aracılığı ile gönderdiği mesajla siyah beyazlı yönetimi şoke etti! İşte o gelişme...
Beşiktaş'ın 2018'de TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan kadrosuna dahil ettiği yıldız orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah beyazlı formayla kendini Türk futboluna kabul ettirmiş ve A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.
Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, Şenol Güneş tarafından da ilk 11 oyuncusu olarak nitelendiriliyordu.
Siyah beyazlılarda gerek Abdullah Avcı, gerekse Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan, geçtiğimiz aylarda ağır bir sakatlık geçirmiş ve uzun bir rehabilitasyon sürecine girmişti.
Sahalara yeniden dönmeyi planlayan yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş ile sözleşmesini yenileme talebinde bulunmuştu. Yıldız futbolcu, 2021 yılında sona erecek kontratını uzatmak isterken, Beşiktaş'a yönetimini hayli şaşırtan bir teklif sundu.
ZOR ZAMANDA 'ZAM' DEDİ!
Türkiye Gazetesi'nin 8 Nisan tarihli haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın futbolcu sözleşmelerinde indirime gideceği esnada menajeri aracılığıyla şoke eden bir talepte bulundu.
Gelecek sezondan itibaren maaş ödemelerini azaltmaya çalışan siyah beyazlı yönetimden, 23 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı için 'şu an aldığı ücretin daha fazlasını' talep etti.
ÇEBİ: BÜTÇE AŞILMAYACAK!
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise bu konuda tavrının net olduğu ve kurmaylarına, "Transferler dahil yeni sezonda bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmayacak." talimatı verdi.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 14:16
- Beşiktaş şoke oldu! Dorukhan Toköz...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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