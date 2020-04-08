Atiba Hutchinson müjdesi! Sergen Yalçın istedi ve Beşiktaş...
Beşiktaş'ta son dakika Atiba Hutchinson müjdesi... Sergen Yalçın yönetiminde öze dönüş projesini başlayan siyah beyazlılar, takımda maliyeti yüksek bir çok oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan Beşiktaş, Atiba Hutchinson için de yeni karar aldı... Buna göre Atiba Hutchinson 1 yıl daha siyah beyazlı formayı terletecek.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yeni sezonda öze dönüş yapmaya çalışacak.
Beşiktaş yönetiminin hedefi hem alt yapıdan gelenleri (A) takımda oynatabilmek hem de maliyeti düşük oyuncuları takıma katabilmek.
Siyah beyazlı yönetim, koronavirüsten dolayı lige verilen arada yeni sezonun planlaması için de görüşmelerini sürdürüyor.
Yüksek maliyetli ve verim alınamayan futbolcuları takımdan göndermek isteyen Beşiktaş, scout ekibiyle Sergen Yalçın'ın birlikte karar verdiği isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.
Ayrıca takımdaki tecrübeli isimlerle genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bir araya getirmeyi amaçlayan siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha devam etme kararı aldı.
37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyordu. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atiba Hutchinson müjdesi! Sergen Yalçın istedi ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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