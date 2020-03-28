Bolusporlu Orlando'ya onay - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bolusporlu Orlando'ya onay

Bolusporlu Orlando'ya onay

Bolusporlu Orlando'ya onay

sezon daha uygun maliyetli oyuncuları kadrosuna katmak için çalışma yapan 'ın bir süredir 'un kalecisi 'yı izlediği ortaya çıkı.

sezon daha uygun maliyetli oyuncuları kadrosuna katmak için çalışma yapan 'ın bir süredir 'un kalecisi 'yı izlediği ortaya çıkı. 25 yaşındaki 1.91'lik dev kaleciyi son olarak Recep Çetin'in bizzat izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın Panamalı kaleciyi uygun bir ücretle transfer etmeye hedeflediği dile getirildi.
  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bolusporlu Orlando'ya onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN