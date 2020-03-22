Sergen Yalçın'ın 5 atlısı!
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği Sergen Yalçın döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Karius, Vida, Ruiz, Atiba ve Elneny, Yalçın'ın en çok faydalandığı isimler...
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği Sergen Yalçın döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny toplam 669 dakika ile Yalçın'ın bankoları oldu.
Bu futbolcuları 613 dakika ile N'Koudou ve 557 dakika ile Burak Yılmaz takip etti. Necip Uysal ise sadece 7 dakika forma giyebildi.
Takvim
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 10:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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