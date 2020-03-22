Sergen Yalçın'ın 5 atlısı!

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği Sergen Yalçın döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny toplam 669 dakika ile Yalçın'ın bankoları oldu.

Bu futbolcuları 613 dakika ile N'Koudou ve 557 dakika ile Burak Yılmaz takip etti. Necip Uysal ise sadece 7 dakika forma giyebildi.

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