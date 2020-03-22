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22 Mart 2020, Pazar
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'ın 5 atlısı!

Sergen Yalçın'ın 5 atlısı!

'ta 'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Karius, Vida, Ruiz, Atiba ve Elneny, Yalçın'ın en çok faydalandığı isimler...

'ın 'nın ayrılmasından sonra göreve getirdiği döneminde 5 futbolcu takımın vazgeçilmezi oldu. Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, ve Mohamed Elneny toplam 669 dakika ile Yalçın'ın bankoları oldu.

Bu futbolcuları 613 dakika ile N'Koudou ve 557 dakika ile takip etti. ise sadece 7 dakika forma giyebildi.

Takvim

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 10:17
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