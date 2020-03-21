Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! Oyuncularımızda...
Beşiktaş Kulübü, basketbol takımının 13 gün önce karşılaştığı Fenerbahçe Beko'daki bazı oyuncularda koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Sompo Sigorta'da teknik ekip de dahil olmak üzere hiç kimsede virüs belirtisinin görülmediğini duyurdu.
Beşiktaş, basketbol takımının 13 gün önce karşılaştığı Fenerbahçe Beko'daki bazı oyuncularda koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.
Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.
13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.
Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 15:38
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