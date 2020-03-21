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21 Mart 2020, Cumartesi
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'tan koronavirüs açıklaması! Oyuncularımızda...

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! Oyuncularımızda...

Kulübü, basketbol takımının 13 gün önce karşılaştığı Fenerbahçe Beko'daki bazı oyuncularda koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Sompo Sigorta'da teknik ekip de dahil olmak üzere hiç kimsede virüs belirtisinin görülmediğini duyurdu.

, basketbol takımının 13 gün önce karşılaştığı Fenerbahçe Beko'daki bazı oyuncularda koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, 'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.

Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.

13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.

Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 15:38
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