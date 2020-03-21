Beşiktaş yönetimi resti çekti! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de ligler ertelenmişti. Beşiktaş yönetimi liglerin ertelenmesinin ardından flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen oyunculara zorluk çıkarılmayacak. Ayrı Beşiktaş yönetimi oyuncuların yıllık ücretlerinde indirime gitmesini talep edecek.
Tüm dünyada baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de liglerin ertelenmesi üzerine önceki akşam tüm takıma izin veren Beşiktaş Yönetimi, salgın veya başka nedenlerle ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlayacak.
Siyah-beyazlılar, ligde maçların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği dönemde başta Kevin Prince Boateng olmak üzere huzursuzluk yaşayan yabancılara ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacak.
OBI MIKEL ÖRNEĞİ
Trabzonspor'la hafta başında vedalaşan Obi Mikel gibi sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye'den ayrılmak isteyen Boateng'e, "Şu an dünyanın neresine gidersen git, her yerde salgın var. Yine de karar senin" diyerek kalması için baskı yapmayan siyah-beyazlılar, şu an bile ayrılmayı düşünene kolaylık sağlamayı planlıyor.
OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK
Milliyet'in haberine göre; yeni sezonda hem koronavirüs hem de mali kriterler nedeniyle zaten daralmaya gidecek olan yönetim, çok yüksek maaş alan oyunculardan da yıllık ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek.
KADRONUN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜŞECEK
Kadronun toplam bütçesini 30 milyon euronun altına çekmek isteyen ve bu kapsamda alt yapıdan gelen gençleri takıma kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, koronavirüsün getirdiği maddi zararı da, yabancı oyuncularının bir kısmını göndererek çözmek istiyor.
Bu nedenle gidene 'dur' demeyecek olan siyah-beyazlılar, yüksek maaş alan yerli oyuncularla da indirim için masaya oturacak.
- 21.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş yönetimi resti çekti! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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