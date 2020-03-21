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21 Mart 2020, Cumartesi
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yönetimi resti çekti! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"

Beşiktaş yönetimi resti çekti! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'de de ligler ertelenmişti. yönetimi liglerin ertelenmesinin ardından flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılarda koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen oyunculara zorluk çıkarılmayacak. Ayrı Beşiktaş yönetimi oyuncuların yıllık ücretlerinde indirime gitmesini talep edecek.

Tüm dünyada baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 'de de liglerin ertelenmesi üzerine önceki akşam tüm takıma izin veren Yönetimi, salgın veya başka nedenlerle ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlayacak.

Siyah-beyazlılar, ligde maçların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği dönemde başta Kevin Prince Boateng olmak üzere huzursuzluk yaşayan yabancılara ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacak.

OBI MIKEL ÖRNEĞİ

'la hafta başında vedalaşan Obi Mikel gibi sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye'den ayrılmak isteyen Boateng'e, "Şu an dünyanın neresine gidersen git, her yerde salgın var. Yine de karar senin" diyerek kalması için baskı yapmayan siyah-beyazlılar, şu an bile ayrılmayı düşünene kolaylık sağlamayı planlıyor.

OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK

Milliyet'in haberine göre; yeni sezonda hem koronavirüs hem de mali kriterler nedeniyle zaten daralmaya gidecek olan yönetim, çok yüksek maaş alan oyunculardan da yıllık ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek.

KADRONUN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜŞECEK

Kadronun toplam bütçesini 30 milyon euronun altına çekmek isteyen ve bu kapsamda alt yapıdan gelen gençleri takıma kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, koronavirüsün getirdiği maddi zararı da, yabancı oyuncularının bir kısmını göndererek çözmek istiyor.

Bu nedenle gidene 'dur' demeyecek olan siyah-beyazlılar, yüksek maaş alan yerli oyuncularla da indirim için masaya oturacak.

  1. 21.03.2020
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