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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ahmet Dursun: Büyük avantaj

: Büyük avantaj

Ahmet Dursun: Büyük avantaj

'ın eski golcüsü , seyircisiz oynanacak derbide 'ın büyük avantajı olduğunu söyledi.

'ın eski golcüsü , seyircisiz oynanacak derbide 'ın büyük avantajı olduğunu söyledi. Dursun "Bu durum Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman avantaj oldu. Çünkü, kendi taraftarınla, kendi stadyumunda oynamak her zaman itici bir güç oluyor ev sahibi ekip için. O yüzden Beşiktaş o taraftan rahatladı. Beşiktaş, şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa kazanmak zorunda" dedi.

  1. 15.3.2020
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