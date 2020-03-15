Ahmet Dursun: Büyük avantaj

Kartal'ın eski golcüsü Ahmet Dursun, seyircisiz oynanacak derbide Beşiktaş'ın büyük avantajı olduğunu söyledi. Dursun "Bu durum Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman avantaj oldu. Çünkü, kendi taraftarınla, kendi stadyumunda oynamak her zaman itici bir güç oluyor ev sahibi ekip için. O yüzden Beşiktaş o taraftan rahatladı. Beşiktaş, şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa kazanmak zorunda" dedi.