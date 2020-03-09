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09 Mart 2020, Pazartesi
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Ben de derbi zaferi göreceğim

Ben de derbi zaferi göreceğim

'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, derbiden 3 puanla ayrılacaklarını düşünüyor. 25 yaşındaki futbolcu "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. olduğum için tribünden izlemiştim. Şimdi sahada olacağım ve bu kez ben de derbi zaferi yaşamak istiyorum." dedi.

'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, derbiden 3 puanla ayrılacaklarını düşünüyor. 25 yaşındaki futbolcu "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. olduğum için tribünden izlemiştim. Şimdi sahada olacağım ve bu kez ben de derbi zaferi yaşamak istiyorum. Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz" dedi.
  1. 9.3.2020
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