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07 Mart 2020, Cumartesi
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Bakan Ersoy’u ziyaret ettiler

Bakan Ersoy’u ziyaret ettiler

 Başkanı , Kültür ve 'u makamında ziyaret etti.

Başkanı , Kültür ve 'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Ersoy'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Bu arada Başkan Çebi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı 'ı makamında ağırladı.

  1. 7.3.2020
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