Bakan Ersoy’u ziyaret ettiler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Ersoy'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Bu arada Başkan Çebi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ı makamında ağırladı.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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