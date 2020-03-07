Bakan Ersoy’u ziyaret ettiler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Ersoy'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Bu arada Başkan Çebi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ı makamında ağırladı.