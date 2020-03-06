Ljajic'e çifte kıskaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ljajic'e çifte kıskaç

Ljajic'e çifte kıskaç

Ljajic'e çifte kıskaç

’ta beklenen patlamayı yapamayan Sırp yıldız ’e, ekibi ’nin ardından şimdi de Verona talip oldu.

Siyah-beyazlılar bir yandan yeni sezon çalışmalarını yaparken, diğer yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sezon sonunda ayrılması beklenen Ljajic'e takımlarının ilgisi devam ediyor. 'ta bu sezon formsuz bir görüntü sergileyen 'e 'dan bir takım daha talip oldu. 'nin transfer gündeminde olduğu bilenen Ljajic'i Verona da istiyor. Çizme basınında çıkan haberde, Cagliari'nin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın da 28 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği ve sezon sonu resmi teklif yapacağı iddia edildi.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ljajic'e çifte kıskaç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN