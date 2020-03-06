Ljajic'e çifte kıskaç
Beşiktaş’ta beklenen patlamayı yapamayan Sırp yıldız Adem Ljajic’e, İtalyan ekibi Cagliari’nin ardından şimdi de Verona talip oldu.
Siyah-beyazlılar bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını yaparken, diğer yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sezon sonunda ayrılması beklenen Ljajic'e İtalyan takımlarının ilgisi devam ediyor. Beşiktaş'ta bu sezon formsuz bir görüntü sergileyen Adem Ljajic'e İtalya'dan bir takım daha talip oldu. Cagliari'nin transfer gündeminde olduğu bilenen Ljajic'i Verona da istiyor. Çizme basınında çıkan haberde, Cagliari'nin ardından Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın da 28 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği ve sezon sonu resmi teklif yapacağı iddia edildi.
- 6.3.2020
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