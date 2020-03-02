Mario Balotelli'den flaş sözler! 'Beşiktaş beni istemiyor'
Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng gösterdiği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. 32 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımın altına Milan'dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye 'Come To Beşiktaş' dedi. Balotelli'nin cevabı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli arasındaki Instagram diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.
Ganalı oyuncu, "İyi hafta sonları" mesajıyla Instagram adresinden bir fotoğraf paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımının altına dünya yıldızları yorumlar yaptı. En dikkat çekeni ise İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli'nin mesajıydı. Balotelli, Milan'dan eski takım arkdaşı olan Boateng'in paylaşımının altına, "İkinci fotoğrafta renklerin yanlış olduğunu görüyorsun" yorumunu yaptı.
Boateng'in Balotelli'ye cevabı ise "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" oldu. Ganalı yıldız, mesajının sonuna gözleri kalpli emojiler de koydu. 33 yaşındaki futbolcunun bu mesajı binlerce beğeni aldı.
Boateng'in paylaşıma altına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet eden Boateng'e İtalyan yıldızın cevabı gündem oldu. Balotelli'nin yanıtı ise şu şekilde oldu: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"
??? Kevin Prince Boateng: "Aklımız İdlib'de şehit olan Türk askerlerinde... Başınız sağolsun." pic.twitter.com/aBMnYVThZV— Fotomaç (@fotomac) February 28, 2020
Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.
Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet etti. İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"
Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.
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Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Mario Balotelli'den flaş sözler! 'Beşiktaş beni istemiyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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