Mario Balotelli'den flaş sözler! 'Beşiktaş beni istemiyor' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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'den flaş sözler! ' beni istemiyor'

Mario Balotelli'den flaş sözler! 'Beşiktaş beni istemiyor'

'ın devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Ganalı oyuncu gösterdiği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. 32 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımın altına Milan'dan eski takım arkadaşı 'ye 'Come To Beşiktaş' dedi. Balotelli'nin cevabı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

'ın devre arası transferi ile eski takım arkadaşı arasındaki diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Ganalı oyuncu, "İyi hafta sonları" mesajıyla Instagram adresinden bir fotoğraf paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımının altına dünya yıldızları yorumlar yaptı. En dikkat çekeni ise İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli'nin mesajıydı. Balotelli, Milan'dan eski takım arkdaşı olan Boateng'in paylaşımının altına, "İkinci fotoğrafta renklerin yanlış olduğunu görüyorsun" yorumunu yaptı.

Boateng'in Balotelli'ye cevabı ise "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" oldu. Ganalı yıldız, mesajının sonuna gözleri kalpli emojiler de koydu. 33 yaşındaki futbolcunun bu mesajı binlerce beğeni aldı.

Boateng'in paylaşıma altına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet eden Boateng'e İtalyan yıldızın cevabı gündem oldu. Balotelli'nin yanıtı ise şu şekilde oldu: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.

Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet etti. İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.

  1. 02.03.2020
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