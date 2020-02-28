Boateng neden ilk 11 başlamadı? Sergen Yalçın açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Boateng neden ilk 11 başlamadı? açıkladı

Boateng neden ilk 11 başlamadı? Sergen Yalçın açıkladı

ile , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

zorlu deplasmanından 3 puanla döndü. Karşılaşmada Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar maçı bırakmadı ve 'ın golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maç sonunda önemli açıklamalarda bulunurken, Boateng tercihiyle ilgili konuştu.

"GÜCÜMÜZLE ÇEVİRDİK"
Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yalçın, "Oyuncuları tebrik ederim, iyi mücadele oldu. Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Bütün maçlarda oyunun kontrolü bizde. Geriye düştük, Alanyaspor gibi bir deplasmanda maçı çevirmek kolay değil. Gücümüzle çevirdik, oyuncularım karakterli duruş sergiledi." dedi.

"BOATENG'İN SAKATLIĞI VAR"
tercihinin sebebini anlatan Sergen Yalçın, "Son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kevin Prince Boateng'in sakatlığı var, o yüzden oynatmadık. Adem Ljajic de hastalığı nedeniyle çok fazla idman kaçırdı. Tyler Boyd'u tercih ettim çünkü atletik bir oyuncu. Kaybetseydik eleştirilirdik." ifadelerini kullandı.

"TESADÜF KAZANMIYORUZ"
Karşılaşmayı hak ederek kazandıklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Oyuncular verdiğimiz görevleri uygularsa, oynadıkları bölge problem olmaz. Savunmada bugün çok fazla hata yaptığımızı düşünmüyorum. Oynayarak ve hak ederek maç kazanıyoruz. Tesadüf kazanmıyoruz. Oyuncularımız çok istekli, camianın istediği gibi oynuyoruz." diye konuştu.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 23:55
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