Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlı takımda kaleci Loris Karius, 37. dakikadaki Fernandes'in attığı golde hata yaptı. Beşiktaş taraftarı da Alman file bekçisine sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
28 Şubat 2020 Cuma 21:25 Güncelleme: 28.02.2020 21:25
Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''

Beşiktaş taraftarının Loris Karius tepkisi devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında 37. dakikada 1-0 geriye düştü ve yenilen bu golde oklar Alman file bekçisine çevrildi. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Karius'a büyük tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada Karius tepkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''
Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''
Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''
Karius'a büyük tepki! ''Gözyaşlarını bile tutamaz''
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