Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi takımın 39, siyah-beyazlıların ise 37 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda tam 6 isim sarı kart ceza sınırında. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bu maçta sarı kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak

KAFİLEDE İKİ İSİM YOK

Bu arada maç için dün şehre gelen Beşiktaş'ın Alanya kafilesi de belli oldu. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın Douglas ve Enzo Roco'yu karşılaşmanın kadrosuna almadı. Öte yandan bir süredir geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle takımdan uzak kalan Adem Ljajic ise Alanya'ya götürüldü.

Beşiktaş'ta şu oyuncular kafilede yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.

BEŞİKTAŞ ALANYA'YA YENİLMİYOR

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Alanyaspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği üç rakibinden biri Beşiktaş (Galatasaray ve Gaziantep FK ile birlikte).

*Alanyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş (toplam 15 gol), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0).

*Süper Lig'de iki haftadır gol atamayan Alanyaspor, bu sezon yaşadığı en az iki maçlık iki gol hasretini de beşer gollü galibiyetlerle sonlandırdı (5-0 vs Ankaragücü & 5-1 vs Denizlispor).

*Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece üçünü kazanan Beşiktaş (1B 5M), daha önceki sekiz karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti (7G 1B).

*Sezonun ikinci yarısında en fazla net gol pozisyonuna giren (25) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (14.28 xG) takım Alanyaspor.

*Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Beşiktaş (16). Alanyaspor ise ortayla en fazla gol atan ekip konumunda (12).

*Süper Lig kariyerinde 32 golü bulunan Papiss Cisse, Alanyaspor formasıyla lig tarihinde en fazla gol atan oyuncu olan Vagner Love'ı (33) yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Burak Yılmaz, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün ikisi Kevin-Prince Boateng'den geldi ancak Ganalı oyuncu, bu iki golü de iç saha kaydetti.

*Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Erol Bulut, tek puanını ilk karşılaşmada aldı (Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş).